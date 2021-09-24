Россия и ещё шесть стран подтвердили олимпийские квоты на турнире Nebelhorn Trophy

На турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия) право на олимпийские квоты в мужском одиночном катании подтвердили семь стран. Россия и США смогут отправить на Игры-2022 в Пекин трёх фигуристов, Франция, Южная Корея и Канада – двух. Олимпийские лицензии также получили Азербайджан и Австралия, которые смогут отправить на Игры по одному фигуристу.

Напомним, что победу на Nebelhorn Trophy одержал американец Винсент Чжоу. Второе место занял представитель Франции Адам Сяо Хим Фа. Бронзовым призёром стал 18-летний россиянин Марк Кондратюк, для которого этот турнир стал первым в карьере международным стартом среди взрослых.

Олимпийскую лицензию Азербайджану принёс Владимир Литвинцев, который тренируется под руководством Сергея Розанова.