Алиса Лью выиграла Nebelhorn Trophy и принесла США третью квоту на Олимпиаду-2022

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла международный турнир Nebelhorn Trophy, который проходит в Оберстдорфе (Германия) и принесла США третью путёвку на Олимпийские игры – 2022 в женском одиночном катании. Также олимпийские квоты подтвердили Польша, Беларусь, Швейцария, Украина и Австралия. Отметим, что путёвки на Игры подтверждали хорошо известные в России Екатерина Куракова, Виктория Сафонова и Анастасия Шаботова.

Также отметим, что в произвольной программе Лью, которую считают главной соперницей россиянок в Пекине-2022, не было четверных прыжков, а вместо тройного акселя она сделала «бабочку».

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия

Женщины

1. Алиса Лью (США) – 207,40

2. Екатерина Куракова (Польша) – 193,58

3. Виктория Сафонова (Беларусь) – 190,29

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 180,48

5. Анастасия Шаботова (Украина) – 177,70

6. Йозефин Тальегард (Швеция) – 166,05

7. Кайлани Крейн (Австралия) – 165,35.