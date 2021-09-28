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МОК опубликовал расписание олимпийского турнира по фигурному катанию

МОК опубликовал расписание олимпийского турнира по фигурному катанию
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Официальный сайт Международного олимпийского комитета опубликовал расписание олимпийского турнира по фигурному катанию, который пройдёт на Играх в Пекине (Китай) в 2022 году.

4 февраля: Командный турнир (короткая программа у женщин и мужчин, ритм-танец)

6 февраля: Командный турнир (коротка программа у пар, произвольная программа у мужчин)

7 февраля: Командный турнир (произвольная программа у пар и женщин, произвольный танец)

8 февраля: Короткая программа у мужчин

10 февраля: Произвольная программа у мужчин

12 февраля: Ритм-танец

14 февраля: Произвольный танец

15 февраля: Короткая программа у женщин

17 февраля: Произвольная программа у женщин

18 февраля: Короткая программа у пар

19 февраля: Произвольная программа у пар

Соревнования в этом виде спорта стартуют в первый же день Олимпиады и продлятся до 19 февраля.

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