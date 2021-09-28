МОК опубликовал расписание олимпийского турнира по фигурному катанию

Официальный сайт Международного олимпийского комитета опубликовал расписание олимпийского турнира по фигурному катанию, который пройдёт на Играх в Пекине (Китай) в 2022 году.
4 февраля: Командный турнир (короткая программа у женщин и мужчин, ритм-танец)
6 февраля: Командный турнир (коротка программа у пар, произвольная программа у мужчин)
7 февраля: Командный турнир (произвольная программа у пар и женщин, произвольный танец)
8 февраля: Короткая программа у мужчин
10 февраля: Произвольная программа у мужчин
12 февраля: Ритм-танец
14 февраля: Произвольный танец
15 февраля: Короткая программа у женщин
17 февраля: Произвольная программа у женщин
18 февраля: Короткая программа у пар
19 февраля: Произвольная программа у пар
Соревнования в этом виде спорта стартуют в первый же день Олимпиады и продлятся до 19 февраля.
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