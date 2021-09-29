МОК опубликовал расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине

Официальный сайт Международного олимпийского комитета опубликовал расписание олимпийского турнира по лыжным гонкам, который пройдёт на Играх в Пекине (Китай) с 5 по 20 февраля 2022 года.
5 февраля: Скиатлон, женщины
6 февраля: Скиатлон, мужчины
8 февраля: Спринт, квалификация, женщины, свободный стиль
Спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль
Спринт, женщины, свободный стиль
Спринт, мужчины, свободный стиль
10 февраля: 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
11 февраля: 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
12 февраля: Эстафета, женщины
13 февраля: Эстафета, мужчины
16 февраля: Командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль
Командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль
Командный спринт, финал, женщины, классический стиль
Командный спринт, финал, мужчины, классический стиль
19 февраля: 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
20 февраля: 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
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