МОК опубликовал расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине

Официальный сайт Международного олимпийского комитета опубликовал расписание олимпийского турнира по лыжным гонкам, который пройдёт на Играх в Пекине (Китай) с 5 по 20 февраля 2022 года.

5 февраля: Скиатлон, женщины

6 февраля: Скиатлон, мужчины

8 февраля: Спринт, квалификация, женщины, свободный стиль

Спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль

Спринт, женщины, свободный стиль

Спринт, мужчины, свободный стиль



10 февраля: 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль



11 февраля: 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль



12 февраля: Эстафета, женщины



13 февраля: Эстафета, мужчины



16 февраля: Командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль

Командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль

Командный спринт, финал, женщины, классический стиль

Командный спринт, финал, мужчины, классический стиль



19 февраля: 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль



20 февраля: 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

Новость по теме МОК опубликовал расписание олимпийского турнира по фигурному катанию