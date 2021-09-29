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Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт без иностранных болельщиков

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт без иностранных болельщиков
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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что билеты на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) будут распространяться лишь среди жителей Китая. Доступ иностранных болельщиков на соревнования будет невозможен.

Без карантина на Олимпийские игры в Пекин могут въехать только полностью вакцинированные сотрудники

Иностранные журналисты, допущенные на Олимпийские игры 2022 года, будут проходить ежедневное тестирование на коронавирус.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Отметим, что российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

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