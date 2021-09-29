Только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в ОИ-2022 без отбывания карантина

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) без 21-дневного карантина.

В столицу Китая смогут въехать только полностью вакцинированные спортсмены. Невакцинированные участники обязаны будут пройти трёхнедельный карантин после прилёта в Пекин.

Ранее МОК сообщил, что иностранные журналисты, допущенные на Олимпийские игры 2022 года, будут проходить ежедневное тестирование.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Отметим, что российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.