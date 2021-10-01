Свищёв — об обязательной вакцинации на ОИ-2022: идут переговоры о признании «Спутника»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с возможным признанием «Спутника» как вакцины от коронавируса на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Вакцинация не совсем будет обязательная, потому что будут отдельные случаи, при которых спортсмены могут получить медотвод от неё. Но я за обязательную вакцинацию спортсменов. Другой вопрос, признают ли «Спутник V». Насколько я знаю, есть предпосылки к тому, что Оргкомитет Игр её признает. Мы на это надеемся, переговоры идут. Она уже признана во многих странах.

Я понимаю организаторов, их задача — обеспечить безопасность на территории Китая, не допустить распространения коронавируса. Всё правильно, всё логично. Наши спортсмены почти все привиты «Спутником». Из тех, у кого нет противопоказаний», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.