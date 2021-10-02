Норвежская лыжная федерация обвинила Китай в нарушении прав человека

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила с заявлением о зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Федерация не поддерживает решение проводить соревнования в странах, где нарушаются законные права человека, и призывает всех желающих высказываться об этом публично.
При этом организация выступает против бойкотирования Олимпиады-2022, объясняя это тем, что спортсмены не могу повлиять на сложившуюся обстановку.
Отметим, что правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии призвало всех своих сотрудников, занимающих должности в международных организациях, препятствовать проведению таких соревнований в дальнейшем.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.
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