Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Норвежская лыжная федерация обвинила Китай в нарушении прав человека

Норвежская лыжная федерация обвинила Китай в нарушении прав человека
Комментарии

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила с заявлением о зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Федерация не поддерживает решение проводить соревнования в странах, где нарушаются законные права человека, и призывает всех желающих высказываться об этом публично.

При этом организация выступает против бойкотирования Олимпиады-2022, объясняя это тем, что спортсмены не могу повлиять на сложившуюся обстановку.

Отметим, что правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии призвало всех своих сотрудников, занимающих должности в международных организациях, препятствовать проведению таких соревнований в дальнейшем.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

Новость по теме
Бородавко заявил, что привитые «Спутником» российские лыжники должны быть допущены на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021