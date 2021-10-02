Клебо — о позиции норвежской лыжной федерации по Китаю: поддерживаю на все 100%

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал заявление Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Ранее правление организации обвинила Китай в нарушении прав человека. При этом национальная команда не собирается бойкотировать ближайшие зимние Олимпийские игры.

«Очень хорошо, что руководство решило высказать своё мнение о нарушениях прав человека и Олимпийских играх в Пекине. Они чуть-чуть задержались. Если бы их заявление прозвучало раньше, нам было бы намного проще. В этом плане федерация немного подкачала.

Думаю, заявление руководства говорит о серьёзном отношении к вопросу и о планах препятствовать тому, чтобы соревнования не проводились в странах, где права человека не соблюдаются. Я поддерживаю эту позицию на все 100%», – цитирует норвежского лыжника NRK.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.