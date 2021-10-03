В России не будут продаваться билеты на Олимпиаду-2022 в Пекине

В России не будут продаваться билеты на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом сообщила Мария Изотова, директор по связям компании «Матч хоспиталити», которая является официальным авторизированным продавцом билетов на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«На Олимпиаду в Пекине продажа билетов в России не открывалась. На днях было официально объявлено о допуске на трибуны только болельщиков — резидентов КНР. Поэтому продаж не было и не будет в дальнейшем», — приводит слова Марии ТАСС.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила 29 сентября, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.