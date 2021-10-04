Спортсменов, привитых российскими вакцинами, допустят к Олимпиаде-2022 в Пекине

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине допустит к участию в соревнованиях спортсменов, привитых российскими вакцинами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в организации.
«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», — сообщили в оргкомитете.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) без 21-дневного карантина. В столицу Китая смогут въехать только полностью вакцинированные спортсмены. Невакцинированные участники обязаны будут пройти трёхнедельный карантин после прилёта в Пекин.
Российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.
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