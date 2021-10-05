Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении на объектах Олимпиады в Сочи

Бизнесмена Ивана Вандышева, обвиняемого российскими правоохранителями в присвоении более 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи, экстрадировали из Испании. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
«Экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере», — сказала Волк.
По версии следствия, в 2013 году компания, которой руководил Вандышев, заключила госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта». Заказчик перевёл на счета подрядчика более 1,2 млрд рублей, а Вандышев, внеся в документы недостоверную информацию, вывел из оборота компании и присвоил почти 400 млн рублей, считает следствие. В 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вандышев скрылся от правосудия, покинув Россию, а позднее был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
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