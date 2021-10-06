«Вот это будет экшен!» Нортуг — о противостоянии Клебо и Большунова на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался об ожидаемом противостоянии россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпийскийских играх – 2022 в Пекине.



«Мы помним, что случилось на 50-километровке на последнем чемпионате мира. Будем надеяться, что новый сезон порадует нас новыми дуэлями Клебо и Большунова. Если нам повезёт, увидим этих двоих в отличной форме на Олимпийских играх в Пекине. Вот это будет экшен!» — приводит слова Нортуга VG.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года, после чего работал на TV2 в качестве эксперта. В 2020 году Петтер попал под следствие за опасное вождение и хранение наркотиков. Его приговорили к семи месяцам тюрьмы, однако позднее перевели в реабилитационную клинику.