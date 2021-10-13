Юрист рассказал, может ли Путин посетить Олимпиаду в Пекине по приглашению Си Цзиньпина
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Юрист Артём Пацев ответил, сможет ли президент России Владимир Путин посетить Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин официально пригласил Путина на Игры. Путин приглашение принял.
«Владимир Путин может посетить Олимпиаду в Пекине, если его пригласит китайская сторона. ВАДА может не соглашаться, демонстративно вертеть носом и разглядывать витрины, пока там будет Путин. Но их несогласие не имеет никакого значения, в решении CAS всё чётко написано. Двух мнений по этому вопросу быть не может, можно не соглашаться, но решение было принято именно такое», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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