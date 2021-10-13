Тренер российских саночников поделился медальными амбициями на ОИ-2022 в Пекине

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов поделился медальными амбициями команды на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Наш план подготовки к Пекину всех устроил, мы получили только общие рекомендации касательно заключительного этапа тренировок. Перед нами стоит задача выступить лучше, чем на прошлых Олимпийских играх. Команда России по санному спорту будет конкурентоспособна в нескольких дисциплинах, поэтому надеемся на большее, минимум выиграть одну медаль любого достоинства.

Сегодня вечером мы вылетаем в Латвию, чтобы с завтрашнего дня уже приступить к тренировкам. Никакого карантина не будет, по прилёте в Ригу сдадим ПЦР-тесты, после чего с этими же результатами поедем в Сигулду», — цитирует Чудинова ТАСС.

Отметим, что в последний раз российские саночники выигрывали олимпийские медали на Играх 2014 года в Сочи.