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В ВАДА рассказали, сможет ли Владимир Путин посетить ОИ-2022 в Пекине на фоне санкций

В ВАДА рассказали, сможет ли Владимир Путин посетить ОИ-2022 в Пекине на фоне санкций
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) ответили, сможет ли президент России Владимир Путин посетить Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай), несмотря на соответствующий запрет для российских государственных чиновников.

В ВАДА процитировали документ, опубликованный в начале 2021 года, в котором сказано, что официальные лица/представители правительства России на протяжении двух лет не могут посещать Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира; вместе с тем запрет не распространяется на официальных лиц/представителей, являющихся членами МОК или МПК, на официальных лиц/представителей, приглашённых главой государства/премьер-министром страны, в которой проходит турнир, и официальных лиц/представителей, являющихся спортсменами либо их утверждёнными ассистентами.

Владимир Путин сможет посетить Олимпиаду-2022 в Пекине. В сентябре его пригласил глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Путин ответил согласием.

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