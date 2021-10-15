Тренер сборной России дал прогноз на противостояние Большунов — Клебо на ОИ-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин предположил, кто из пары Александр Большунов — Йоханнес Клебо, считающихся лидерами российской и норвежской национальных команд соответственно, лучше выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Провокационный вопрос. Если не руководствоваться национальными пристрастиями, а попытаться высказать независимое экспертное мнение, я бы сказал, 50 на 50.

Клебо силён своим финишем, поэтому на финишной прямой в 90% случаев он будет сильнее остальных. Но здесь нужно учитывать специфику олимпийской трассы. А это высота, достаточно, думаю, медленный снег, ветер на открытых участках. Всё это существенные факторы влияния на результат. Плюс финиш после затяжного подъёма, что, конечно же, на руку Большунову. Сильная сторона Саши заключается прежде всего в умении терпеть, держать дистанционную скорость», — приводит слова Сорина «RT на русском».