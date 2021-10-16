Участников ОИ в Пекине будут госпитализировать в случае положительного теста на COVID-19

Всех участников Олимпийских игр — 2022 в Пекине, которые сдадут положительный тест на коронавирус во время соревнований, будут госпитализировать.

Помимо этого в Пекине будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них постоянное ношение масок, эквивалентных респираторам N95. Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Также ожидается, что СМИ будут общаться с участниками Игр либо через интернет, либо через пластиковые перегородки.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.