В Афинах прошла акция протеста против проведения Олимпийских игр — 2022 в Пекине

В Афинах (Греция) прошла акция протеста против проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Две молодые девушки – 18 и 22 лет – пытались повесить на строительных лесах Акрополя тибетский флаг, скандируя при этом лозунги «Бойкот Пекину-2022», «Нет свободы – нет игр» и «Свободный Тибет».
Греческая полиция задержала девушек через 10 минут. Они оказались студентками США, одна родом из Тибета, вторая – из Гонконга. Обе являются участницами кампании «Нет Пекину-2022».
«Настало время, чтобы международное сообщество и все совестливые люди заявили о своей позиции и бойкотировали Пекин-2022. Всё иное будет явным одобрением режима геноцида в Китае. МОК посылает миру сигнал о том, что можно закрывать глаза на геноцид и преступления против человечности в Гонконге, Тибете, Восточном Туркестане и Южной Монголии», — приводит заявление студенток Washington Post.
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