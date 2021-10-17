В Афинах прошла акция протеста против проведения Олимпийских игр — 2022 в Пекине

В Афинах (Греция) прошла акция протеста против проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Две молодые девушки – 18 и 22 лет – пытались повесить на строительных лесах Акрополя тибетский флаг, скандируя при этом лозунги «Бойкот Пекину-2022», «Нет свободы – нет игр» и «Свободный Тибет».

Греческая полиция задержала девушек через 10 минут. Они оказались студентками США, одна родом из Тибета, вторая – из Гонконга. Обе являются участницами кампании «Нет Пекину-2022».

«Настало время, чтобы международное сообщество и все совестливые люди заявили о своей позиции и бойкотировали Пекин-2022. Всё иное будет явным одобрением режима геноцида в Китае. МОК посылает миру сигнал о том, что можно закрывать глаза на геноцид и преступления против человечности в Гонконге, Тибете, Восточном Туркестане и Южной Монголии», — приводит заявление студенток Washington Post.