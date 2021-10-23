Олимпийский комитет России назвал кандидатов в сборную на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) определил имена кандидатов в национальную команду для подготовки к зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Соответствующий документ был опубликован на сайте организации. Всего в список кандидатов вошли 599 спортсменов, который представят следующие виды спорта: биатлон, босблей, скелетон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.
Отметим, что российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.
- 23 октября 2021
-
22:39
- 22 октября 2021
-
23:00
-
15:30
-
09:25
- 20 октября 2021
-
19:30
-
17:04
-
10:29
- 19 октября 2021
-
21:40
-
14:00
-
12:18
-
12:17
-
10:31
-
08:19
- 18 октября 2021
-
22:59
-
22:53
-
22:33
-
18:20
-
17:48
-
12:53
-
12:15
-
12:11
- 17 октября 2021
-
15:11
-
10:56
-
10:40
- 16 октября 2021
-
11:48
-
10:56
-
00:09
- 15 октября 2021
-
16:36
-
12:52
- 14 октября 2021
-
19:40
-
17:50
-
11:24
-
11:18
-
10:20
-
10:11