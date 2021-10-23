Олимпийский комитет России назвал кандидатов в сборную на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) определил имена кандидатов в национальную команду для подготовки к зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Соответствующий документ был опубликован на сайте организации. Всего в список кандидатов вошли 599 спортсменов, который представят следующие виды спорта: биатлон, босблей, скелетон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.

Отметим, что российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.