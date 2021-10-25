Непривитые участники Олимпиады – 2022 в Пекине ежедневно будут сдавать тесты на COVID-19

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальные рекомендации для участников Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
В частности, организаторы объяснили, какие меры по борьбе с распространением коронавируса будут предприняты на Играх. Как было объявлено ранее, вакцинированные спортсмены, тренеры, представители, персонал и т. д. смогут избежать 21-дневный карантин по прибытии в Китай. При этом получить вакцину участники должны не менее чем за 14 дней до отъезда на Олимпиаду.
Непривитые спортсмены ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус и смогут посещать только утверждённые регламентом места. Участникам Игр настоятельно рекомендуется проживать в олимпийской деревне.
Состояние олимпийцев будет отслеживаться в специальном приложении.
Отмечается, что при нарушении правил по борьбе с COVID-19 последуют дисциплинарные наказания.
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