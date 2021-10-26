Китай представил дизайн медалей зимних Олимпийских игр — 2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай), представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.
На лицевой стороне наград выгравирован логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него – название игр на английском языке. Также на медалях изображены эмблема Игр и полное название ещё и на китайском языке. Задняя часть также украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, что символизирует «бескрайнее звёздное небо» и «гармонию между человеком и природой», а также порядковый номер игр (XXIV).
Публикация доступна в «твиттере» Olympics.
Отмечается, что коробка для медалей будет изготовлена из бамбука, что «подчёркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр».
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.
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