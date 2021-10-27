Поздняков назвал число российских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о численности делегации на Играх в Пекине и других организационных деталях, связанных с соревнованиями в столице Китая.



«Наша делегация будет достаточно большой, предполагается участие 216 спортсменов. Со всеми официальными лицами будет порядка 450 человек. Сейчас лицензии получили 102 спортсмена. Нужно понимать, что только через месяц начнётся финальная фаза соревнований, где будут разыграны оставшиеся квоты.



Добавлю, сейчас ведётся завершающаяся стадия работы по согласованию дизайна экипировки на Игры в Пекине. Как и в Токио, согласно решению CAS, есть ограничения по использованию национальной символики. Однако, мы уверены, что все наши спортсмены не будут чувствовать на себе лишения национальной идентификации, несмотря на решение международного арбитража. Опыт в Токио это прекрасно показал.



Безусловно, расходы на подготовку к Играм увеличились. Прошлая Олимпиада была немного сдвинута, здесь мы готовились планово. В процентном соотношении сказать достаточно сложно, потому что мы вкладываемся не только в спортсменов, которые едут в Пекин, но также ещё закидываем подготовку для соревнований в Милане. Это наша тактика и стратегия. Это правильно и создаёт некую последовательность.



В преддверии Игр в Пекине мы намерены использовать наши географические возможности, чтобы адаптация спортсменов проходила более гладко. У нас есть возможность проводить сборы на Дальнем Востоке. Составы команд будут определяться ближе к Играм, но мы полны надежд, чтобы достойно провести заключительный этап подготовки», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».



Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.