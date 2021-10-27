Глава ОКР сообщил, что непривитых спортсменов до 18 лет избавят от карантина на ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены, которым не исполнилось 18 лет, не обязаны будут проходить 21-дневный карантин перед зимними Олимпийскими играми в Пекине (Китай), даже если они не вакцинировались от коронавирусной инфекции.

«Что касается несовершеннолетних, то пока Минздрав не даст разрешение, их вакцинация не будет разрешена. В правилах есть специальная сноска, что такие случаи будут рассмотрены индивидуально. Но, по разговорам в кулуарах, от несовершеннолетних спортсменов не будут требовать сидеть карантин 21 день», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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