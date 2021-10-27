Сборной России предрекли второе место в медальном зачёте Игр-2022 в Пекине

Крупная статистическая компания Gracenote спрогнозировала итоги Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Специалисты представили общий медальный зачёт Игр, созданный на основе статистических данных.

Согласно прогнозу, первое место в медальном зачёте займёт команда Норвегии с рекордом по количеству наград – 44 медали против 39 в Пхёнчхане-2018. На второй строчке расположится сборная России. Ей предрекают собственный рекорд по количеству завоёванных наград. В Пекине россияне могут опередить все предыдущие достижения как сборной России, так и сборной СССР. До этого больше всего золотых медалей российские и советские спортсмены завоёвывали в Инсбруке-1976 (13), рекорд по количеству медалей установлен в Сочи-2014 (30).

Отмечается, что лидерами сборной России по количеству личных наград с большой вероятностью могут стать лыжник Александр Большунов и конькобежка Наталья Воронина. Норвегии больше всего медалей могут принести биатлонист Йоханнес Бё и лыжница Терезе Йохауг.

Олимпиада-2022

Прогноз медального зачёта (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 22-13-9 (44)

2. Россия – 14-11-13 (38)

3. Германия – 11-11-5 (27)

4. США – 7-11-6 (24)

5. Нидерланды – 12-6-3 (21)

6. Швейцария – 7-6-8 (21)

7. Канада – 4-7-10 (21)

8. Швеция – 6-6-7 (19)

9. Франция – 4-4-10 (18)

10. Австрия – 4-7-5 (16).