IBU изменил распределение квот на ОИ-2022. У России не максимальное представительство

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил схему распределения квот на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
На предыдущих Играх максимальную квоту (6 человек в заявке, 4 в гонке) получали страны, вошедшие в топ-5 Кубка наций по итогам сезона.
Изменённая схема:
1) Мужские и женские команды распределяются по сумме 12 лучших результатов в Кубке наций (в зачёт идут 6 спринтов, 1 индивидуальная гонка, 3 эстафеты, 1 сингл-микст и 1 смешанная эстафета).
2) Учитывается весь сезон-2020/2021 и сезон-2021/2022 до этапа Кубка мира в Рупольдинге включительно – всего 37 гонок, из которых 25 уже позади.
3) Чтобы послать на Олимпийские игры 6 спортсменов или спортсменок, необходимо оказаться в первой тройке рейтинга.
4) Страны, занявшие места с 4-го по 10-е, получают квоту в 5 человек в заявке на Олимпиаду. Вторая десятка сможет отправить 4 мужчин или женщин, остальные – не более 2.
5) По 2 мужские и женские квоты гарантированно получают хозяева Олимпийских игр.
6) На отдельных дистанциях на старт выйдут максимум 4 представителя одной страны.
По итогам прошлого сезона мужская и женская команды России расположились на 5-м месте. Если после январского этапа Кубка мира в Рупольдинге всё останется по-прежнему, то российская команда получит по 5 квот у мужчин и женщин (с возможностью выставлять по 4 спортсмена на гонку).
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