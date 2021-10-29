Сенаторы США выступили с инициативой дипломатического бойкота Олимпиады в Китае

Группа американских сенаторов предложила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая предусматривает введение дипломатического бойкота Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщает Reuters.



Стоит отметить, что инициатива была предложена группой сенаторов как от демократической, так и от республиканской партии, а её главным лоббистом станет сенатор-республиканец Митт Ромни. Поправка предусматривает запрет госсекретарю США выделять федеральные средства на «поддержку или способствование» посещения игр сотрудниками федеральных ведомств США.



При этом выделение средств на эти цели для самих спортсменов, а также Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, их сотрудников и подрядчиков запрещено не будет. Как заявил Ромни агентству, такая форма бойкота, по его мнению, навредит Коммунистической партии Китая, но не накажет американских спортсменов.



Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.