Сборная Норвегии поделилась медальными планами на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Подразделение Олимпийского комитета Норвегии по развитию элитных видов спорта (Olympiatoppen) поделилось медальными планами национальной команды на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Норвежские власти рассчитывают на 32 награды – это на две больше, чем в плане, заявленном на Игры в Пхёнчхане-2018. При этом на прошлой зимней Олимпиаде норвежцы перевыполнили задачу, завоевав 39 медалей.

«Мы ничего не воспринимаем как должное. За каждую медаль придётся сражаться», – отметил глава Olympiatoppen Торе Эвребо.

Ранее статистическая компания Gracenote предрекла Норвегии первое место в медальном зачёте с рекордом по количеству наград – 44 медали против 39 в Пхёнчхане-2018.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.