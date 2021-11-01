Олег Матицын: спортсмены обязаны вакцинироваться перед ОИ-2022 в Пекине

Министр спорта России Олег Матицын рассказал об обязательной вакцинации перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине, а также ответил на вопрос про спортсменов с допинговым прошлым.
«Буквально несколько месяцев прошло с токийской Олимпиады, и мы уже вошли в новый цикл подготовки. Непросто, с одной стороны, потому что антиковидные требования будут еще более жёсткими. Сейчас мы уже получили документы, утвержденные организационным комитетом и МОК. Видим, что требования будут усилены.
Вакцинироваться перед Играми нужно, 100 процентов. Только полная вакцинация, иначе предлагается 21-дневный карантин. Годится ли российская вакцина? На данный момент нет каких-то запретов или ограничений в вакцинации «Спутником V» со стороны организационного комитета.
Могут ли спортсмены с допинговым прошлым поехать на Олимпиаду? Мы сейчас активно и конструктивно взаимодействуем с ВАДА. Я думаю, что никаких претензий исключительно к России нет. Есть желание перелистнуть эту страницу и есть взаимное намерение восстановить в правах наше антидопинговое агентство. Такие предпосылки есть, мы работаем в этом направлении», — сказал Матицын в эфире «Матч ТВ».
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