Олег Матицын: спортсмены обязаны вакцинироваться перед ОИ-2022 в Пекине

Министр спорта России Олег Матицын рассказал об обязательной вакцинации перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине, а также ответил на вопрос про спортсменов с допинговым прошлым.

«Буквально несколько месяцев прошло с токийской Олимпиады, и мы уже вошли в новый цикл подготовки. Непросто, с одной стороны, потому что антиковидные требования будут еще более жёсткими. Сейчас мы уже получили документы, утвержденные организационным комитетом и МОК. Видим, что требования будут усилены.



Вакцинироваться перед Играми нужно, 100 процентов. Только полная вакцинация, иначе предлагается 21-дневный карантин. Годится ли российская вакцина? На данный момент нет каких-то запретов или ограничений в вакцинации «Спутником V» со стороны организационного комитета.



Могут ли спортсмены с допинговым прошлым поехать на Олимпиаду? Мы сейчас активно и конструктивно взаимодействуем с ВАДА. Я думаю, что никаких претензий исключительно к России нет. Есть желание перелистнуть эту страницу и есть взаимное намерение восстановить в правах наше антидопинговое агентство. Такие предпосылки есть, мы работаем в этом направлении», — сказал Матицын в эфире «Матч ТВ».