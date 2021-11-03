Среди российских олимпийцев нет спортсменов с противопоказаниями по прививкам

Среди российских олимпийцев, готовящихся к зимним Играм 2022 года в Пекине, нет спортсменов с противопоказаниями по прививкам. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
«Как быть с теми, у кого есть противопоказания по прививкам? Будем решать этот вопрос индивидуально. В нашей делегации таких спортсменов нет. Но если вдруг что-то обнаружится, то будет найден разумный выход из ситуации.
Определены две лаборатории, которые будут проводить ПЦР-тестирования. За 14 дней до въезда спортсмены должны будут регистрировать свои показания и по температуре, и по самочувствию. Там они будут пребывать в своеобразном «пузыре». Это никуда не уйдёт. Китайское правительство должно быть уверено в том, насколько здоровы все члены делегаций. Здесь ничего нового нет. Мы к этой системе готовы. Наши базы тоже подготовились: постоянно происходит измерение температуры, соблюдаются все нормы, персонал вакцинирован. Мы перешли на вахтовый метод работы, чтобы минимизировать вероятность проникновения вируса на базы», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
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