Матыцин: впервые в истории Россия — единственная страна с максимальным количеством квот ОИ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился ожиданиями от Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай).

«Мы уже имеем опыт подготовки к Олимпийским играм в Токио. Сейчас сложная ситуации с пандемией и в России, и в мире. Многие команды будут проводить заключительные сборы за рубежом, прилетать на Олимпийские игры из других стран. Надо обратить особое внимание на работу баз, особый регламент, всю логистику перелётов, чтобы исключить риски заболевания для всех спортсменов и специалистов, которые участвуют в подготовке.

В настоящее время сформирован расширенный список кандидатов в Олимпийскую сборную, включены 600 человек. Сегодня будет предложено утвердить этот список. По итогам спортивного сезона-2020/2021 из 261 возможных квот на данный момент мы можем говорить о 218 квотах для России. Количество может меняться на основании соревнований, которые пройдут в следующие два месяца. В настоящее время отбор завершён по двум видам спорта: хоккей и фигурное катание. Впервые в истории Россия — единственная страна, которая завоевала максимальное количество квот. Рассчитываем, что это количество перерастёт в успешное выступление наших спортсменов в Пекине», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.