Матыцин ответил на вопрос о вакцинации несовершеннолетних спортсменов на ОИ-2022 в Пекине

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, нужно ли будет вакцинироваться несовершеннолетним спортсменам, если они пожелают принять участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Что касается несовершеннолетних спортсменов, то в регламенте МОК определено, что требования определяются национальным законодательством. Насколько я понимаю, ни одна страна не делает обязательной вакцинацию таких спортсменов. На сегодняшний день понимание такое, что никаких ограничений для них не будет. Но вопрос всё ещё есть, мы его адресовали и попросили направить его со стороны ОКР. Также по дипломатическим каналам мы направим этот вопрос в КНР. Большую часть, даже все вопросы решает не организационный комитет, как в Токио, а правительство КНР. Мы будем максимально задействовать правительственный ресурс и ресурс нашего посольства в Пекине, чтобы максимально быстро получить ответы на все вопросы.
Сегодня приводили штаб подготовки к Олимпиаде в Пекине совместно с ОКР, федерациями и представителями регионов. Мы максимально информировали всех по регламенту, который установил МОК. Основное внимание уделено антиковидным мерам и регламенту тестирования. Мы ничему не были удивлены, у нас уже есть опыт участия и подготовки к Токио. Регламент во многом повторяет регламент Токио, но в некоторых аспектах даже жёстче, и на это мы тоже обратили внимание. Вакцинация не названа обязательной, но при отсутствии вакцины предлагается 21-дневный карантин. Как нам кажется, ни одна делегация не воспримет это в качестве одного из вариантов участия. Мы надеемся, что все мероприятия пройдут успешно. На сегодня у нас 218 квот, и в ближайшее время они будут дополнены — мы надеемся на это. Также надеюсь, что все программы подготовки будут выполнены. Часть мероприятий будет проводиться у нас в стране, некоторая за рубежом — это усложняет логистику. Надеемся, что срывов запланированных мероприятий не будет», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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