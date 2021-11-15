Поздняков: на олимпийской форме россиян будут все цвета триколора и эмблема ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о деталях формы российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Играх в Пекине (Китай).



«Форму на Олимпийские игры мы окончательно утвердили неделю назад и согласовали её. Были сложности, но мы смогли убедить коллег. Там будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР. В конце декабря компания ZASPORT её представит», — цитирует Позднякова «РИА Новости Спорт».



Напомним, российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под собственным флагом и гимном. Запрет касается и экипировки команды.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее Поздняков назвал число российских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду.