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Поздняков: на олимпийской форме россиян будут все цвета триколора и эмблема ОКР

Поздняков: на олимпийской форме россиян будут все цвета триколора и эмблема ОКР
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о деталях формы российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Играх в Пекине (Китай).

«Форму на Олимпийские игры мы окончательно утвердили неделю назад и согласовали её. Были сложности, но мы смогли убедить коллег. Там будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР. В конце декабря компания ZASPORT её представит», — цитирует Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под собственным флагом и гимном. Запрет касается и экипировки команды.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее Поздняков назвал число российских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду.

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Новости. Олимпиада 2022
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