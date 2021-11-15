Поздняков: на олимпийской форме россиян будут все цвета триколора и эмблема ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о деталях формы российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Играх в Пекине (Китай).
«Форму на Олимпийские игры мы окончательно утвердили неделю назад и согласовали её. Были сложности, но мы смогли убедить коллег. Там будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР. В конце декабря компания ZASPORT её представит», — цитирует Позднякова «РИА Новости Спорт».
Напомним, российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под собственным флагом и гимном. Запрет касается и экипировки команды.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее Поздняков назвал число российских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду.
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