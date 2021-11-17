Журова отреагировала на намерение администрации Джо Байдена объявить дипбойкот ОИ в Пекине

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить дипломатический бойкот Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«В этот раз США пошли по более хитрому пути. Ранее они грозили бойкотом спортсменов, так было перед Пекином-2008. Если будут бойкотировать Олимпиаду политики, то для Китая и для спортивного сообщества это менее важно, имиджево Олимпийские игры от этого не пострадают.

В Сочи-2014 было так же, пытались бойкотировать Олимпиаду официальными лицами. Была бы совсем другая ситуация, если бы не поехали спортсмены. Американцы очень любят такие демонстративные шаги на уровне даже принятия законов. Тем более сейчас общество там может на такое решение серьёзно срезонировать», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».