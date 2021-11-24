Сборной России спрогнозировали 2-е место по количеству медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине

Аналитическая компания Gracenote дала прогноз на результаты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По мнению аналитиков, сборная России завоюет 33 медали и уступит лишь сборной Норвегии, которая завоюет 45 медалей.

Места с третьего по пятое должны занять Германия (27 медалей), США (24 медали) и Канада (23 медали). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (прогноз Gracenote)

1. Норвегия — 45 медалей (22 золотые, 12 серебряных, 11 бронзовых)

2. Россия — 33 (13-10-10)

3. Германия — 27 (11-11-5)

4. США — 24 (7-9-8)

5. Канада — 23 (5-8-10)

6. Швейцария — 20 (7-6-7)

7. Нидерланды — 19 (10-8-1)

8. Франция — 18 (4-5-9)

9. Швеция — 17 (6-6-5)

10. Австрия — 17 (4-7-6)