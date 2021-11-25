Австралия рассматривает вариант с дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине

Правительство Австралии задумалось о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.



Стоит отметить, что за дипломатический бойкот Игр выступают представители обеих партий парламента страны. Политики указывают на проблемы с правами человека в Китае и выражают беспокойство за благополучие китайской теннисистки Пэн Шуай.



Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.



Ранее стало известно о возможном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр со стороны США.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.

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