Стали известны критерии отбора в женскую олимпийскую сборную России по лыжным гонкам

«Чемпионату» стали известны все критерии отбора в российскую женскую олимпийскую сборную по лыжным гонкам на Игры 2022 года в Пекине (Китай).
Критерии отбора (женщины):
Спринт – 1 человек
Квалификационные гонки – 03 декабря 2021 года (Лиллехаммер – спринт), 11 декабря 2021 года (Давос – спринт), 28 декабря 2021 года (Ленцерхайде – спринт). Спортсмен, занявший 1-6 место, считается квалифицированным. При равенстве очков решающим является спринт в Руке (классический стиль).
Классический стиль – 1 человек
Квалификационные гонки – 27 ноября 2021 года (Рука – 10 км), 29 декабря 2021 года (Ленцерхайде – 10 км) Спортсмен, занявший 1-6 место, считается квалифицированным. Спортсмен, дважды занявший 7-10-е места, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший 7-20-е место, набирает очки согласно таблице.
При равенстве очков у спортсмена, специализирующегося на классических дисциплинах, и спортсмена-универсала, преимущество имеет универсал.
Пасьют
Квалификационная гонка – 4 декабря 2021 года (Лиллехаммер – 15 км). Эта гонка в связи с погодными условиями замена на коньковую разделку на 10 км. Спортсмен, занявший 1-6 место, считается квалифицированным. Спортсмен, дважды занявший 7-10-е места, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший 7-20-е место, набирает очки согласно таблице.
Коньковый стиль – 1 человек
Квалификационная гонка – 12 декабря 2021 года (Давос – 10 км). Спортсмен, занявший 1-6 место, считается квалифицированным. Спортсмен, дважды занявший 7-10-е места, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший 7-20-е место, набирает очки согласно таблице.
Отбирается 6 человек. Решением тренерского совета – 2 человека. Если квалифицировался спринтер, то решением тренерского совета – 1 человек.
Таблица баллов: 7 место набирает 15 очков, 8 – 14 очков, 9 – 12 очков, 10 – 11 очков, 11 – 10 очков, 12 – 9 очков, 13 – 8 очков, 14 – 7 очков, 15 – 6 очков, 16 – 5 очков, 17 – 4 очка, 18 – 3 очка, 19 – 2 очка, 20 – 1 очко.
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