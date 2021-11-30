Владимир Путин объявил, что планировал поехать на открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Президент России Владимир Путин объявил, что планировал поехать на открытие зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Ранее Путин получил приглашение посетить официальную церемонию открытия Игр-2022.

«Я планировал поехать на открытие Олимпиады», — сказал Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что страна может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022. Решение американского правительства может стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека.