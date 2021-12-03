Москва начала обсуждать с Китаем визит Путина в Пекин на открытие Олимпийских игр

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай в феврале на открытие Олимпийских игр начал рассматриваться во властных структурах страны. Стороны также начали непосредственное обсуждение приезда Путина в Пекин.

«Мы этот вариант конструктивно и позитивно рассматриваем. Уже начали обсуждать с китайскими коллегами», — приводит слова Ушакова «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что страна может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022. Решение американского правительства может стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека.