Москвина ответила на вопрос, как отмена Гран-при повлияет на подготовку к Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на вопрос про Гран-при, которое отложено на конец сезона. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
«Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде в Пекине? Нет, не скажется, потому что финал Гран-при – отдельные соревнования. Они не ставят целью ранжирование спортсменов перед Олимпиадой, потому что после финала будут самые главные старты – чемпионат России, где будет формироваться состав олимпийской сборной страны, а также чемпионат Европы для европейских спортсменов. Финал и серия Гран-при – коммерческие соревнования, в которых участвуют сильнейшие на данный момент фигуристы. И мне, как тренеру, кажется, что отмена и перенос финала не повлияют на подготовку и результаты предстоящих Олимпийских игр», — приводит слова Москвиной «Федерация фигурного катания».
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