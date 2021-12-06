США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде – 2022 в Пекине

Американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — приводит слова Псаки USA TODAY.

Также Псаки рассказала, как объявленный бойкот коснётся спортсменов из США.

«Американские спортсмены заручатся нашей полной поддержкой, мы на 100% поддержим их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр», — сказала пресс-секретарь.

«Мы высоко ценим неизменную поддержку президента и его администрации и знаем, что этой зимой они будут подбадривать нас из дома. Соревноваться от имени Соединённых Штатов — это честь и привилегия. Команда США взволнована и готова сделать так, чтобы нация ей гордилась», — говорится в заявлении президента Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сары Хиршланд.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).