США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде – 2022 в Пекине

Американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — приводит слова Псаки USA TODAY.
Также Псаки рассказала, как объявленный бойкот коснётся спортсменов из США.
«Американские спортсмены заручатся нашей полной поддержкой, мы на 100% поддержим их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр», — сказала пресс-секретарь.
«Мы высоко ценим неизменную поддержку президента и его администрации и знаем, что этой зимой они будут подбадривать нас из дома. Соревноваться от имени Соединённых Штатов — это честь и привилегия. Команда США взволнована и готова сделать так, чтобы нация ей гордилась», — говорится в заявлении президента Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сары Хиршланд.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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