В Госдуме отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 со стороны США

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался об официально объявленном дипломатическом бойкоте США Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Совсем неудивительно, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Это давно обсуждалось… Они пугали, стращали и, как следствие, пришли к этому. Абсурдное решение. Даже Национальный Олимпийский комитет был против. Конфликт дипломатии между США и Китаем перешёл в плоскость спорта. Но кого они наказывают? Себя! Мы категорически не приветствуем действия американцев. Считаем, что такие пути давления на китайское руководство недопустимо.
Боюсь, что за американцами последуют их верные вассалы: в некоторых странах это уже обсуждается. Давайте честно: американцы и так не планировали ехать на Олимпиаду. Сейчас они пытаются сделать ход конём — это в их стиле. Хотят показать всему миру, какие они удивительные. Но эта удивительность, к сожалению, играет против них. Американским спортсменам нужна поддержка официальной делегации — в итоге её не будет. Это популистский шаг. Всё это сделано с одной целью: в очередной раз оказать давление на Китай. Это неприемлемо», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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