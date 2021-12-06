«Не поедут и не поедут». Анфиса Резцова – о бойкоте США Олимпиады-2022 в Пекине

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала дипломатический бойкот Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) американскими властями.

«Не поедут и не поедут. Мы и без них выступим. В США каждый день что-то выдумывают. Это не самый главный вопрос перед стартом Олимпиады. Думаю, что на самих американских спортсменов эта ситуация не будет особо влиять. Ведь команда, массажисты, тренеры, доктора отправятся в Пекин. Отсутствие официальных лиц на них не скажется», — приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).