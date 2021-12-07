Солт-Лейк-Сити хочет отправить делегацию на ОИ-2022, несмотря на политический бойкот США

Солт-Лейк-Сити планирует отправить небольшую делегацию на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, несмотря на политический бойкот США, сообщает Inside The Games.
6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
При этом, Солт-Лейк-Сити может отправить небольшую делегацию на Игры для того, чтобы увеличить шансы на право принять следующие Олимпийские игры.
Отмечается, 6 декабря состоялась виртуальная встреча заявочного комитета Солт-Лейк-Сити и Международного олимпийского комитета.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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