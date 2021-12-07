В посольстве Китая прокомментировали дипбойкот ОИ-2022 в Пекине со стороны США

В посольстве Китая в Вашингтоне прокомментировали решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Никаких приглашений американским политикам не было направлено, так что этот дипломатический бойкот просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт является всего лишь политической манипуляцией и серьёзным искажением духа Олимпийской хартии.

На самом деле никого не волнует, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году», — приводит слова представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюйя агентство Reuters.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.