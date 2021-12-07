Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипбойкот Олимпиады-2022 в Пекине
Поделиться
Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова официального представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.
Чиновник добавил, что «заговор» Соединённых Штатов Америки с целью сорвать Олимпийские игры обречён на провал; также, по его мнению, это приведёт к потере «морального авторитета и доверия».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
Ранее в МОК выступили с заявлением по дипломатическому бойкоту ОИ-2022 в Пекине со стороны США.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
11:13
-
10:36
-
10:07
-
10:00
-
07:49
-
07:34
-
03:15
- 6 декабря 2021
-
23:04
-
22:50
-
22:19
-
21:42
-
16:43
-
09:47
- 5 декабря 2021
-
16:37
- 4 декабря 2021
-
12:03
- 3 декабря 2021
-
19:05
-
18:59
-
10:49
-
07:41
- 1 декабря 2021
-
23:50
-
19:27
-
14:07
-
10:38
- 30 ноября 2021
-
19:36
-
15:52
-
11:23
-
10:51
-
09:20
- 29 ноября 2021
-
23:48
-
18:04
-
14:54
- 28 ноября 2021
-
16:39
-
12:51
-
00:11
- 26 ноября 2021
-
20:33
Партнерский контент