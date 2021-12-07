Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипбойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова официального представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.

Чиновник добавил, что «заговор» Соединённых Штатов Америки с целью сорвать Олимпийские игры обречён на провал; также, по его мнению, это приведёт к потере «морального авторитета и доверия».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

Ранее в МОК выступили с заявлением по дипломатическому бойкоту ОИ-2022 в Пекине со стороны США.