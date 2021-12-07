Дмитрий Губерниев — о бойкоте ОИ США: наплевать. Меньше народу — больше кислороду

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«США же хуже от этого бойкота. У них был шанс поправить рейтинг Байдена (президента страны. — Прим. «Чемпионата»), пришёл бы к нам в биатлонную программу. У нас же великолепные рейтинги. Поэтому у Байдена был замечательный шанс, а в итоге идёт грустный сейчас по улице.
Главное, чтобы спортсмены приехали, а на этих наплевать. Меньше народу — больше кислороду», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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