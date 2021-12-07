Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Губерниев — о бойкоте ОИ США: наплевать. Меньше народу — больше кислороду

Дмитрий Губерниев — о бойкоте ОИ США: наплевать. Меньше народу — больше кислороду
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«США же хуже от этого бойкота. У них был шанс поправить рейтинг Байдена (президента страны. — Прим. «Чемпионата»), пришёл бы к нам в биатлонную программу. У нас же великолепные рейтинги. Поэтому у Байдена был замечательный шанс, а в итоге идёт грустный сейчас по улице.

Главное, чтобы спортсмены приехали, а на этих наплевать. Меньше народу — больше кислороду», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

Новость по теме
Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипбойкот Олимпиады-2022 в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021