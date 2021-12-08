Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине
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Австралийские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Ранее о соответствующем решении объявили Соединённые Штаты Америки.
«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее австралийские спортсмены поедут», — приводит слова Моррисона Reuters.
Также в Олимпийском комитете Австралии заявили, что дипломатический бойкот не повлияет на 40 австралийских спортсменов, которые, как ожидается, примут участие в зимних Олимпийских играх.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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