В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Заместитель председателя Европарламента Никола Бер призвала к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По её словам, власти Китая причастны к нарушениям прав человека.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот Игр.

Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая за кулисами откровенно и серьёзно нарушает права человека», — приводит слова Бер Spiegel.

Ранее о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине заявили Соединённые Штаты Америки и Австралия.