В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине
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Заместитель председателя Европарламента Никола Бер призвала к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По её словам, власти Китая причастны к нарушениям прав человека.
«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот Игр.
Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая за кулисами откровенно и серьёзно нарушает права человека», — приводит слова Бер Spiegel.
Ранее о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине заявили Соединённые Штаты Америки и Австралия.
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