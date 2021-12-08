Сборной России ухудшили прогноз по медалям на Олимпиаде-2022 в Пекине

Аналитическая компания Gracenote скорректировала прогноз на результаты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По мнению аналитиков, сборная России завоюет 33 медали и уступит лишь сборной Норвегии, которая получит 46 медалей. В предыдущей версии России также прогнозировали 33 медали, однако золотых из них было 13, а не 11.
Места с третьего по пятое должны занять Германия (28 медалей), Канада (26 медалей) и США (22 медали). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Неофициальный медальный зачёт зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (прогноз Gracenote)
1. Норвегия — 46 медалей (22 золотые, 12 серебряных, 12 бронзовых)
2. Россия — 33 (11-12-10)
3. Германия — 28 (12-9-7)
4. Канада — 26 (6-7-13)
5. США — 22 (7-7-8)
6. Швейцария — 22 (5-10-7)
7. Нидерланды — 21 (7-10-4)
8. Швеция — 21 (6-7-8)
9. Франция — 17 (4-5-8)
10. Австрия — 16 (6-6-4)
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