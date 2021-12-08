Сборной России ухудшили прогноз по медалям на Олимпиаде-2022 в Пекине

Аналитическая компания Gracenote скорректировала прогноз на результаты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По мнению аналитиков, сборная России завоюет 33 медали и уступит лишь сборной Норвегии, которая получит 46 медалей. В предыдущей версии России также прогнозировали 33 медали, однако золотых из них было 13, а не 11.

Места с третьего по пятое должны занять Германия (28 медалей), Канада (26 медалей) и США (22 медали). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Неофициальный медальный зачёт зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (прогноз Gracenote)

1. Норвегия — 46 медалей (22 золотые, 12 серебряных, 12 бронзовых)

2. Россия — 33 (11-12-10)

3. Германия — 28 (12-9-7)

4. Канада — 26 (6-7-13)

5. США — 22 (7-7-8)

6. Швейцария — 22 (5-10-7)

7. Нидерланды — 21 (7-10-4)

8. Швеция — 21 (6-7-8)

9. Франция — 17 (4-5-8)

10. Австрия — 16 (6-6-4)